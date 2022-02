Thomas Tuchel dementiert Kontakt zu Ousmane Dembele

Der FC Chelsea soll am Deadline Day wegen eines Last-Minute-Wechsels von Ousmane Dembele beim FC Barcelona angefragt haben. Thomas Tuchel hatte jedenfalls keinen Kontakt mit seinem ehemaligen Protege.

Zwischen dem FC Chelsea und Ousmane Dembele ist es am letzten Tag des Wintertransfermarkts offenkundig nicht konkret geworden. “Ich bin zufrieden, denn es war eine ruhige Wechselperiode. Wir waren für alles offen. Ich habe keinen Kontakt zu Ousmane gehabt. Im Winter gab es keinen Kontakt zwischen uns”, sagte Chelsea-Trainer Thomas Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Viertrundenspiel im FA Cup gegen Plymouth Argyle (Samstag, 13.30 Uhr).

In der Angelegenheit Dembele ist es am Deadline Day noch mal richtig heiss geworden. Nachdem Verhandlungen mit Paris Saint-Germain gescheitert waren, kam plötzlich Chelsea ins Spiel. Die Blues sollen weiterhin an Dembele interessiert sein und wollen den 24-Jährigen angeblich im Sommer unter Vertrag nehmen.

Dann wäre aufgrund des auslaufenden Kontrakts zwar keine Ablöse an den FC Barcelona fällig. Dembele und seine Entourage werden sich die Unterschrift aber mit einem fürstlichen Handgeld bezahlen lassen.

aoe 5 Februar, 2022 10:33