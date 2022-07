Thomas Tuchel will Cesar Azpilicueta nicht zu Barça wechseln lassen

Cesar Azpilicueta soll sich mit dem FC Barcelona schon länger über einen Wechsel einig sein. Thomas Tuchel reagiert wegen des Vorgehens der Blaugrana ziemlich angefressen und lässt nicht unbedingt erkennen, dass er seinen Captain abgeben möchte.

Dem FC Barcelona droht im Werben um Cesar Azpilicueta am langen Ende nun doch mit leeren Händen dazustehen. Thomas Tuchel gab während einer Reporterrunde zu, dass er “ein bisschen wütend” auf Barça ist, weil der spanische Vizemeister der vergangenen Saison versucht hat, eine Azpilicueta-Transfer einzufädeln.

Der 32-Jährige steht noch ein Jahr bei den Blues unter Vertrag und soll sich im Hintergrund verschiedenen Medienberichten zufolge mit Barça schon länger auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Das mag vielleicht so sein, Tuchel sieht das aber komplett anders.

“Ich bin mir nicht sicher, ob ich Azpi geben will, was er will”, versperrt sich Tuchel bezüglich eines Wechsels. “Es geht auch um uns und den Vergleich, wie sehr wir um Koulibaly gekämpft haben […] Wir haben einen spanischen Nationalspieler, der Kapitän bei Chelsea ist, und ich sehe ihn auf der gleichen Ebene, aber Barcelona sieht ihn nicht auf dieser Ebene, also bin ich nicht sicher, ob ich Azpi geben will, was er will.”

aoe 23 Juli, 2022 10:42