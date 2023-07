Transfer-Hammer: Barça-Star Ousmane Dembélé wechselt zu PSG

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé steht unmittelbar vor dem Abgang beim FC Barcelona. Der 28-Jährige wird bei Paris St. Germain anheuern.

Wie unter anderem "RMC" und "Foot Mercato" berichten, wird der Transfer bereits in Kürze über die Bühne gehen. Dembélé soll in Los Angeles den dazu notwendigen Medizincheck bestreiten. Eile ist geboten: PSG will eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro aktivieren. Dies läuft allerdings nur bis zum 31. Juli. Danach wäre die doppelte Summe notwendig.

Dembélé steht in Barcelona eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Wie damals bei Neymar verlieren die Katalanen nun erneut einen Stürmer, da PSG von einer Ausstiegsklausel Gebrauch macht.

Den Abgang dürfte vor allem Barça-Coach Xavi ärgern. Dieser setzte sich bereits im Vorjahr explizit für einen Verbleib des Flügelstürmers ein. Dembélé soll in Paris bis 2028 unterschreiben.

psc 28 Juli, 2023 15:29