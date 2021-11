Unterschrift folgt: Al-Sadd stimmt Xavi-Rückkehr zu Barça zu

Nachdem die Barça-Delegation am Mittwoch in Doha angekommen ist, um mit Verantwortlichen von Al-Sadd über die Rückkehr von Xavi zu den Katalanen zu sprechen, scheinen die Würfel nun gefallen.

Laut “Marca” wird der 41-Jährige in Kürze als neuer Barça-Trainer unterschreiben. Obwohl sich Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali noch am Mittwoch verlauten liess, dass man Xavi in der aktuellen Situation “nicht ziehen lassen” könne, wird wohl genau dies geschehen.

Nach dem Liga-Spitzenkampf gegen Al-Duhail (3:3), bei dem Al-Sadd die ersten Punkte dieser Saison abgeben musste, machte Xavi selbst keinen Hehl mehr daraus, dass die Zeit für die Rückkehr zu Barça aus seiner Sicht gekommen ist: “Ich bin ein sehr positiver Mensch und es ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes: Sie müssen eine Einigung erzielen. Ich spreche schon seit Tagen mit Barça, alles ist bereit. Die beiden Vereine kennen meine Position und ich hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.” Er wurde sogar noch deutlicher: “Ich freue mich wirklich darauf, nach Hause zurückzukehren, ich hoffe, dass das passiert. Eine Rückkehr nach Barcelona wäre natürlich spektakulär und aufregend.”

