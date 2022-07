USA verweigern Barça-Trainer Xavi die Einreise

Der FC Barcelona hob am Samstag in die USA ab – das allerdings ohne Xavi Hernández. Der Coach der Katalanen darf nicht einreisen.

Xavi Hernández konnte nicht wie geplant mit dem FC Barcelona in die USA reisen. Weil der Übungsleiter in seiner Zeit als Spieler für Al Sadd/Katar dreimal im Iran zu Gast war, benötigt er eine spezielle Erlaubnis der US-Behörden und die hat er noch nicht.

Eine Lösung scheint es aber bereits zu geben. Laut Medienberichten will der Barça-Coach nun am Montag in Richtung Miami aufbrechen. Dann wird wohl auch schon Neuzugang Robert Lewandowski anwesend sein.

adk 17 Juli, 2022 11:35