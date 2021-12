Vater von Frenkie de Jong sagt, weshalb sein Sohn nicht in München spielt

Frenkie de Jong spielt seit Sommer 2019 für den FC Barcelona. Obwohl er da noch bis 2024 unter Vertrag steht, ranken sich immer wieder Wechselgerüchte um ihn. Sein Vater John de Jong liefert nun eine Erklärung, weshalb es den 24-jährigen Mittelfeldspieler beispielsweise nicht nach Manchester oder München zieht.

Tatsächlich schiebt de Jong Senior das Wetter als Grund vor! “Das Wetter ist dort oft mies. Natürlich geht es um Fussball, aber das spielt auch eine Rolle”, sagt er gegenüber dem “Algemeen Dagblad”. Das Interesse am Spielmacher ist grundsätzlich gross: Tatsächlich haben “die fünf europäischen Spitzenklubs” in der Vergangenheit allesamt angerufen, Frenkie de Jong wird Barça aus Sicht seines Vaters aber nicht so rasch verlassen: “Natürlich weiss ich, dass Barcelona Geld braucht, und ein grosses Angebot für Frenkie könnte helfen. Aber ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird.” Sein Sohn fühle sich in Barcelona, wo er mit seiner Freundin gerade ein Haus renoviert, auch sehr wohl: “Sie haben eine tolle Zeit in Barcelona. Das Leben dort ist grossartig.”

Dass er von den Medien mitunter scharf kritisiert werde, sei kein grosser Faktor: “Wie auch immer. Für ihn ist es wichtig, was sein Trainer denkt.”

psc 14 Dezember, 2021 13:56