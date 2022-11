«Bist eine verdammte Schande» – Piqué beendet Karriere mit Eklat

Gerard Piqué sieht in seinem letzten Spiel der Karriere die Rote Karte, weil er den Schiedsrichter beleidigt.

Barça liegt zur Pause bei Osasuna mit 0:1 zurück. Piqué kommt nicht zum Einsatz und sieht dennoch rot, da sich der 35-Jährige Schiedsrichter Jesus Gil Manzano vorknöpft und diesen beleidgt. Schuld sind die Gelb-Rote Karte gegen Robert Lewandowski in der ersten Halbzeit und ein nicht gegebener Treffer der Katalanen. Piqué, der die Partie auf der Ersatzbank verbringt redet auf dem Weg in die Katakomben wie ein Wilder auf Schiri Monzano ein. Seine Worte sind hart. «Du bist mit Abstand der Schiedsrichter, der Barcelona am meisten beschissen hat. Du bist eine verdammte Schande», sagt der Verteidiger unter anderem. Im Stadiontunnel sieht Piqué schliesslich die Rote Karte.

Ein unrühmlicher Abgang des Verteidigers, der sich am vergangenen Wochenende unter Tränen von den Heim-Fans im Camp Nou verabschiedet hat. Erst vor Wochenfrist kündigte er sein Karriereende an. Nach der WM-Pause kehrt er nicht mehr auf den Platz zurück.

Barça dreht die Partie übrigens in Unterzahl und gewinnt am Ende doch noch mit 2:1.

Hier redet Piqué auf Schiedsrichter Manzano ein:

🇪🇸 FC Barcelone

🟥 Alors qu'il était laissé sur le banc, Gérard Piqué a été exclu pour contestation quand les joueurs regagnaient le vestiaire !

➡️ C'était le dernier match de sa carrière… pic.twitter.com/y3veOl3R08 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 8, 2022

psc 9 November, 2022 10:13