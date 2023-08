"Verein meiner Träume": De Jong träumt von Karriereende bei Barça

Um Frenkie de Jong kursieren immer wieder Wechselgerüchte. Doch der Niederländer stellt klar: Ein Abgang vom FC Barcelona steht nicht zur Debatte.

Vertraglich ist Frenkie de Jong noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden. Geht es nach dem 26-Jährigen, würde am liebsten aber gleich seine Karriere bei Barça beenden. "Barca ist der Klub meines Lebens. Ich möchte meine ganze Karriere hier verbringen, ich wollte auch nie aufgrund der finanziell schwierigen Situation im letzten Sommer weg", sagt der Mittelfeldspieler gegenüber "El Periodico".

Der niederländische Nationalspieler betont: "Ich war schon immer ein Barcelona-Fan, schon als ich ein Kind war. Das ist der Verein meiner Träume." Ob es am Ende so kommen und de Jong seine Karriere an der katalanischen Mittelmeerküste beenden wird, bleibt abzuwarten.

adk 13 August, 2023 12:36