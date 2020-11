Verlängerung: Messi müsste auf Gehalt verzichten

Nach der Posse vor wenigen Wochen ist nicht klar, ob Lionel Messi seinen auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona noch mal verlängern wird. Präsidentschaftskandidat Toni Freixa stellt eine wesentliche Bedingung.

In der Sache zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi herrscht nach dem heftigen Durcheinander der vergangenen Wochen einiges an Klärungsbedarf. Ob der Superstar seinen 2021 auslaufenden Vertrag nochmals erweitern wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht entschieden.

“Mit Leo sprechen wir ganz entspannt von Angesicht zu Angesicht, was das Beste für Barça und natürlich für ihn ist”, sagte Präsidentschaftskandidat Toni Freixa in der TV-Show “El Curubito”. Der 52-Jährige ordnet gleichzeitig ein, dass Barça nicht in der Lage sei, die aktuellen Konditionen erneut zu bezahlen.

La Pulga soll bei den Blaugrana angeblich mit über 50 Millionen Euro im Jahr alimentiert werden. Barça ist inmitten der Corona-Pandemie in eine schwere finanzielle Krise gerutscht. Freixa gibt sich dennoch optimistisch: “Wir denken, Messi wird hier noch eine Menge Fussball spielen.”

aoe 7 November, 2020 12:40