Veto von Allegri: Juve will Alvaro Morata nicht abgeben

Juventus plant weiterhin mit Stürmer Alvaro Morata. Ein vorzeitiger Abgang des spanischen Torjägers ist nicht geplant.

Dieser wird bekanntlich heftig vom FC Barcelona umgarnt. Trainer Xavi möchte den 29-Jährigen demnach unbedingt in sein Team holen. Nun kommt aus Turin allerdings eine negative Antwort: Trainer Massimiliano Allegri soll dem Wechsel einen Riegel geschoben haben. Die Verantwortlichen haben offenbar bereits mit Morata gesprochen und ihm die Situation erklärt. Der spanische Internationale ist vorerst bis Saisonende von Atlético an Juve ausgeliehen. Eine kleine Chance auf einen Transfer bleibt noch: Falls die Turiner in diesem Monat wider Erwarten doch noch einen geeigneten Ersatz finden und diesen verpflichten können, würden sie einem Abgang Moratas zustimmen.

psc 4 Januar, 2022 09:59