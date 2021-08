Vom Heimweh gepackt: Lionel Messi ist schon wieder in Barcelona

Seit vergangener Woche steht Lionel Messi bei Paris St. Germain unter Vertrag. Das Heimweh hat ihn aber bereits wieder gepackt.

Der 34-jährige Argentinier ist für dieses Wochenende gemeinsam mit seiner Familie ins eigene Haus in der katalanischen Metropole gereist und verbringt da ein paar Tage Urlaub. Messi trainiert zwar in Paris, wurde aber für das Ligaspiel gegen Brest am Freitagabend aufgrund des Fitnessrückstands noch nicht berücksichtigt. Von seinem Klub bekam er kurzerhand “frei”, was den Trip nach Barcelona ermöglichte. Paparazzi haben bereits Fotos und Videos von der Ankunft von Messi und seiner Familie in Barcelona veröffentlicht.

📸 Barça legend Lionel Messi and his family back in Barcelona to spend the weekend at his home in Castelldefels. #Leo pic.twitter.com/lcG2gbAb6c — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) August 20, 2021

psc 20 August, 2021 18:01