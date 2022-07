Von Barça zu Sporting – alles geklärt werden Francisco Trincao

Der FC Barcelona kann Francisco Trincao wieder von der Gehaltsliste streichen. Die schon länger andauernden Verhandlungen mit Sporting sind angeblich mit Erfolg abgeschlossen worden.

Francisco Trincao (22) schnürt ab der kommenden Saison für Sporting die Schuhe. Das berichtet zumindest das spanische Recherchenetzwerk “Relevo”. Demnach zahlt der portugiesische Topklub zehn Millionen Euro an den FC Barcelona, um sich 50 Prozent der Rechte an Trincao zu sichern. Barça soll darüber hinaus über eine Rückkaufoption verfügen.

Einnahmen haben sich die Blaugrana übrigens schon gesichert. Trincao spielte die vergangene Saison für die Wolverhampton Wanderers, die allerdings darauf verzichtet hatten, die 29 Millionen Euro teure Kaufoption zu aktivieren und dafür eine Strafzahlung in Höhe von sechs Millionen Euro leisten mussten.

Kurios: Die Wolves sollen sich durch diese Zahlung eine 20-prozentige Beteiligung am Weiterverkauf gesichert haben. Der Teilnehmer aus der Premier League würde also an dem Sporting-Wechsel von Trincao mitverdienen.

