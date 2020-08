Noch vor Abgang: Arturo Vidal rechnet mit Barça ab

Mittelfeldspieler Arturo Vidal kritisiert die sportliche Leitung des FC Barcelona scharf.

Der 33-Jährige wird von den Katalanen offenbar zu einem Abgang gedrängt. “Ich bin in der Situation, in der ich weggeschmissen werden soll. Nun werde ich sehen, ob mich jemand haben will”, sagt der Routinier in einem Interview mit “La Tercera”. Vidal führt aus, dass die vergangenen drei Jahren nicht das seien, was ein Team wie Barcelona verdient hätte.

Und dann wird er vorwurfsvoll: “Es geht nicht um die Spieler, es ist etwas Grösseres. Dinge wurden nicht gut gemacht. Der Klub muss sich verbessern, bestmöglich arbeiten. Aber es ist nicht einfach. (…) Barcelona muss die Denkweise ändern. Der Fussball hat sich weiterentwickelt, man hinkt bereits hinterher. Und die anderen Teams verbessern sich in vielen Punkten. Der Fussball ist körperlicher, stärker und schneller geworden. Die Technik tritt manchmal in den Hintergrund.”

Insbesondere die Fixierung auf junge Spieler sei falsch: Das beste Team der Welt könnte “nicht nur 13 professionelle Spieler haben und der Rest besteht aus Nachwuchsspielern. Nicht, weil sie es nicht verdienen, dort zu stehen, sondern weil man es sich in diesem Team hart erarbeiten muss, wer spielt und besser ist. (…) Man kann nicht immer nur mit der DNA gewinnen.”

An der bitteren 2:8-Pleite gegen die Bayern seien vor allem die mangelnde Phsysis aber auch Defizite bei der Mentalität schuld: “Barcelona hat Dinge getan, die nicht zu einem Team passen, das auf das höchste Level gehört. Am Ende zahlt man die Strafe dafür, wenn man gegen eine Mannschaft mit einer Siegermentalität, mit Spielern, die körperlich vorbereitet sind und ein sehr starkes Spielsystem haben, spielt. Es fordert seinen Tribut, wenn man mental schwach ist und die Energie nicht ausreicht. Das ist uns passiert.”

Vidal steht bei den Katalanen noch ein weiteres Jahr unter Vertrag. Allerdings dürfte er noch in dieser Transferperiode wechseln. Zuletzt wurde vor allem Inter Mailand als Interessent ins Spiel gebracht. Auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Juventus würde den Krieger aber freuen: “Wenn sich Juve meldet, wäre ich glücklich. Wenn es passiert, passiert es. Ich habe viele Sympathien für Juventus und Andrea (Pirlo, Anm. d. Red.).”

31 August, 2020