“Wahrscheinlichkeit hoch, dass Frenkie de Jong bei Barça bleibt”

Die Wechselposse um Frenkie de Jong hat schon einige Kapitel geschrieben. Vereinspräsident Joan Laporta erklärt, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um den Mittelfeldstar beim FC Barcelona zu halten.

So ganz abgeschlossen hat Manchester United nicht damit, Frenkie de Jong vielleicht doch noch in diesem Sommer verpflichten zu können. Der FC Barcelona steht dem aufgrund der verheerenden wirtschaftlichen Situation extrem offen gegenüber. De Jong aber will Barça weiterhin nicht verlassen.

“Im Fussall weiss man nie. Ich kann das nicht kategorisch sagen. Es hängt alles von den verschiedenen Parteien ab”, sagt Vereinspräsident Joan Laporta im Gespräch mit “CBS Sports” auf die Frage, ob er ausschliessen könne, dass de Jong ins Old Trafford wechsle.

Laporta drückt im selben Moment nach, dass er sagen könne, “dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er bleibt, und ich kann sagen, dass ich als Präsident mein Bestes tun werde, damit er in Barcelona bleibt”. Hierfür müsste de Jong allerdings auf die Hälfte seines Gehalts verzichten, was in der kommenden Saison bis zu 30 Millionen Euro betragen kann.

“Wir wollen, dass Frenkie in Barcelona bleibt”, sagt Laporta, der nachschiebt: “Wir lieben den Spieler und ihn als Menschen. Ich möchte, dass er in Barcelona bleibt. Er ist ein guter Spieler und ein guter Kerl. Ich weiss auch, dass er bleiben will.”

aoe 30 Juli, 2022 15:43