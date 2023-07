Wechsel zu PSG? Xavi: Dembélé "glücklich" bei Barça

Obwohl er vor einem Wechsel zu PSG stehen könnte, steht Ousmane Dembélé gegen Real Madrid in der Startelf und trifft beim 3:0 für den FC Barcelona. Trainer Xavi spricht über die Situation des Franzosen.

Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro könnte Ousmane Dembélé in Kürze vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechseln. Noch hofft Barça aber auf einen Verbleib des Flügeflitzers.

"Wir können den Markt nicht kontrollieren. Es gibt Klauseln und es ist die Entscheidung des Spielers", sagte Xavi zwar nach dem 3:0-Testspielsieg gegen Real Madrid, fügte zu Dembélé aber an: "Ich sehe ihn glücklich – und es liegt an ihm, zu entscheiden. Er hat uns gesagt, dass er glücklich ist." Noch steht die finale Entscheidung offenbar also aus.

adk 30 Juli, 2023 11:58