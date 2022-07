Weitere 400 Millionen: Barça sichert sich den nächsten Mega-Deal

Der FC Barcelona kann sich einen weiteren Mega-Deal sichern, der dem Klub Einnahmen in Höhe von rund 400 Mio. Euro garantiert.

Wie die Katalanen mitteilen, geben sie weitere 15 Prozent der TV-Rechte des Vereins an die Investmentgesellschaft Sixth Street ab. Die Firma hält bereits 10 Prozent der Rechte und stockt diese nun auf 25 Prozent auf. Mit dem Verkauf soll Barça rund 400 Mio. Euro einnehmen. Rund die Hälfte dieser Einnahmen will der Klub von Präsident Joan Laporta in den Kader investieren. Zuletzt wurden Stars wie Robert Lewandowski und Raphinha verpflichtet. Alleine die Ablösen für diese beiden Profis betragen mehr als 100 Mio. Euro.

El FC Barcelona llega a un acuerdo con @sixthstreetnews para adquirir un 15% adicional de los derechos de televisión que tiene en LaLiga 🔗 Todos los detalles: https://t.co/dVLtCjvLky pic.twitter.com/16ZUKJh7wA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2022

psc 22 Juli, 2022 10:02