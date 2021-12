Wutrede in der Kabine: Xavi ist bereits stinksauer auf seine Spieler

Xavi hat den Trainerjob beim FC Barcelona vor rund einem Monat angetreten. In dieser Woche kam es offenbar bereits zu einem ersten Wutausbruch des Ex-Profis.

Während und nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern soll der spanische Coach in der Kabine regelrecht gewütet haben. Laut “Sport” hat Xavi seine Spieler heftig attackiert. “Einige von euch verstehen nicht, was es bedeutet, für Barça zu spielen”, soll er in der Pause etwa gesagt haben. Zu jenem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für den FC Bayern. Das Aus in der Champions League-Gruppenphase war quasi schon besiegelt.

Auch nach der Partie soll Xavi eine gehässige Ansprache an die Mannschaft gehalten haben. Später rechnete er auch öffentlich mit der Mannschaft ab und sagte, dass die Bayern zurzeit klar besser seien und man nun einen Neustart machen müsse.

Möglich ist auch, dass Xavi bzw. Barça bereits im Winter einige Spieler abzugeben bzw. zu verkaufen versucht. Eine Verkaufsliste mit 7 teilweise hochkarätigen Namen kursiert bereits.

psc 10 Dezember, 2021 11:49