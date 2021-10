Xavi als Koeman-Nachfolger zum FC Barcelona? Al Sadd reagiert

Der FC Barcelona würde Xavi gerne als Chefcoach installieren, so katalanische Medienberichte. Doch das Unterfangen ist nicht sonderlich einfach, muss der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler zuvor seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag mit Al-Sadd auflösen.

Die Verantwortlichen aus Katar reagierten nun öffentlich via Twitter und schrieben im Wortlaut: “Als Antwort auf das, was in letzter Zeit kursierte, bekräftigt das Management von Al Sadd, dass Xavi einen Zweijahresvertrag besitzt und sich voll und ganz auf die kommenden Spiele der Mannschaft konzentriert, um uns an der Tabellenspitze zu halten und den Titel zu verteidigen.” Es kann aber dennoch davon ausgegangen werden, dass Xavi die Freigabe für den Job bei Barça erhält.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx

