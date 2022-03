Xavi: Dieser Spieler hat sich unter mir am meisten entwickelt

Der FC Barcelona fährt unter Trainer Xavi weiter auf der Erfolgsspur. Besonders einen seiner Profis lobte der Übungsleiter nun.

Am Sonntag gab es für den FC Barcelona in La Liga bereits den dritten Sieg in Serie. Die Katalanen setzten sich auswärts beim FC Elche knapp mit 2:1 durch. Im Anschluss verteilte Xavi insbesondere Lob für einen Akteur – und es war kein Angreifer, sondern Innenverteidiger Ronald Araújo.

“Araújo ist der Spieler bei uns, der sich am meisten verbessert hat, seitdem wir hier übernommen haben. Er hat sich gerade im Spiel mit dem Ball sehr verbessert, daran musste er arbeiten. Was das Verteidigen angeht, ist er einer der Besten bei uns”, sagte Xavi schwärmerisch über den Uruguayer.

Kein Wunder, dass Barça deshalb den 2023 auslaufenden Vertrag mit dem 23-jährigen Defensivspieler gerne verlängern würde. Bereits vor wenigen Wochen stellte Xavi klar, dass der Verlängerung mit Araújo seiner Ansicht nach höchste Priorität eingeräumt werden sollte.

adk 7 März, 2022 11:57