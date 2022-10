Xavi ist sich möglicher Entlassung bei Barcelona bewusst

Kann nur ein am Saisonende gewonnener Titel dafür sorgen, dass Xavi beim FC Barcelona seinen Job behält? Der Trainer der Katalanen geht davon aus.

Der FC Barcelona wird wohl in der Champions League ausscheiden und in LaLiga wurde am Wochenende aufgrund einer 1:3-Niederlage gegen Real Madrid die Tabellenführung verschenkt. Nun steht Xavi bei Barça unter Zugzwang. «Ich muss dem Verein, den Spielern und den Mitgliedern gegenüber ehrlich sein. Wir haben ein Team aufgebaut, um Erfolg zu haben, und ich denke, so sehe ich das auch. Ich habe immer noch alle Begeisterung der Welt», erklärte der Übungsleiter vor dem anstehenden Spiel gegen den FC Villarreal (Donnerstag, 21 Uhr).

Er weiss: «Bei Barça gibt es keine Übergangssaisons. Mit den Anstrengungen, die der Verein unternommen hat, müssen wir um Titel kämpfen. Wenn sie nicht erreicht werden, wird es Konsequenzen geben, wie der Präsident sagte, und vielleicht sind sie das für mich. Ich möchte nicht nach Ausreden suchen. Wenn wir keine Titel gewinnen, dann wird ein anderer Trainer kommen. Doch wir werden es weiterhin versuchen.» Vertraglich ist Xavi noch bis 2024 an Barça gebunden.

adk 19 Oktober, 2022 14:24