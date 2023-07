Xavi lehnt Rückkehr von Neymar zu Barça ab

Neymar soll von einer Rückkehr zum FC Barcelona träumen. Das Problem: Barça will den PSG-Star nicht.

In den letzten Tagen hat Neymar offenbar einmal mehr signalisiert, dass er zum FC Barcelona zurückkehren möchte. Laut der "Mundo Deportivo" hat der 31-Jährige deshalb seine Agenten damit beauftragt, bei Barça für ihn anzuklopfen. Doch die Antwort der Katalanen soll eindeutig sein.

Demnach will Barça Neymar nicht zurückholen. Neben finanziellen Gründen werden Bedenken aufgrund Neymars Charakter genannt. Denn Xavi, der zwei Jahre mit Neymar in Barcelona spielte, will die aktuell homogene Gruppe nicht durch Neymar sprengen. Es bestehen angeblich Zweifel, ob Neymar dem Team gut tun würde - deshalb wird es zu einem Comeback nicht kommen.

adk 10 Juli, 2023 14:20