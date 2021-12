Xavi ist bei Ousmane Dembélé sehr optimistisch

Barça-Trainer Xavi ist sehr optimistisch, dass Ousmane Dembélé seinen auslaufenden Vertrag bei den Katalanen verlängern wird und er auch künftig auf den Franzosen zählen kann.

Der 24-Jährige ist aktuell nur noch bis Saisonende an Barça gebunden. Der La Liga-Klub will den Kontrakt mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern. Eine Einigung besteht allerdings noch nicht, die Verhandlungen sind zäh. Es geht um die finanziellen Parameter. Immerhin scheint der Willen des Stürmers zu Gunsten Barcelonas auszufallen. “Ich spüre da Positives. Ousmane sagt, er will hier weitermachen und er ist glücklich. Er weiss, wie wichtig er ist, falls er bleibt. Es geht jetzt darum, eine Einigung mit seinem Berater zu erzielen”, sagt Xavi am Freitag auf einer Pressekonferenz zur aktuellen Situation.

In der Theorie kann Dembélé ab dem 1. Januar auch mit anderen Klubs über einen Wechsel im kommenden Sommer verhandeln. Barça bleibt aber in der Pole Position, was eine längerfristige Zusammenarbeit angeht. Der Flügelflitzer stiess 2017 von Dortmund zu den Katalanen.

psc 17 Dezember, 2021 17:58