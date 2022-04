Xavi redet Eintracht-Niederlage schön: “Es war kein Versagen”

Der FC Barcelona wird von Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion gedemütigt und aus der Europa League geworfen. Xavi, der Trainer der Katalanen, will dennoch nicht von einem Versagen seiner Mannschaft sprechen.

Obwohl sein Team bis kurz vor Ende 0:3 zurückliegt und das Resultat nur durch zwei (zu) späte Treffer noch leicht korrigieren kann, bricht der Barça-Coach den Stab nicht über sein Team. “Es ist kein Versagen, wir haben alles versucht, wir haben alles auf dem Feld gelassen. Wenn es ein Scheitern gibt, dann soll es als Lernerfahrung dienen. Sie waren in beiden Spielen besser und wir müssen der Eintracht gratulieren”, sagt er im Anschluss an die 2:3-Niederlage auf der Pressekonferenz.

In Tat und Wahrheit dominiert der Gast aus der Bundesliga die Partie im Camp Nou – obwohl er grundsätzlich defensiv eingestellt ist. Barça kommt bis auf die Schlussphase kaum zu gefährlichen Abschlüssen, ganz im Gegensatz zur Eintracht, die durch die Konter immer wieder gefährlich auftritt und auch von den zahlreichen Gästefans im Stadion angetrieben wird.

Eine grosse Enttäuschung sei das Spiel natürlich schon, führt Xavi aus: “Primärziel ist, in die Champions League einzuziehen, das tun wir über die Liga, auf die wir uns konzentrieren müssen.” Von seinem Weg lässt er sich nicht abbringen: “Ich will glauben, dass das zu dem Prozess dazugehört. Wir sind im November gekommen und denke, wir kehren die Situation um – abgesehen von dem Ausscheiden, das uns alle enttäuscht und wütend macht, da wir Hoffnungen hatten. Wir waren sehr motiviert. Das darf uns aber nicht vom Weg abbringen. Wir haben grossartige Spiele in Europa und in der Liga gemacht. Niederlagen gehören zum Fussball dazu.”

