Xavi spricht schon von seiner Entlassung

Barcelonas Trainer Xavi blickt voraus und scheint bereits seine Entlassung zu befürchten.

Der 42-Jährige musste zuletzt mit seiner Mannschaft gleich zwei Nackenschläge hinnehmen: Das voraussichtliche Aus in der Champions League in dieser Saison und die 1:3-Niederlage im Clasico gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende. Xavi findet auf einer Pressekonferenz am Mittwoch nun sehr klare Worte: «Wenn ich keine Titel gewinne, kommt ein anderer Trainer», schätzt er seine eigene Situation ziemlich unaufgeregt ein. «Das ist das Leben eines Trainers. Das ist ganz normal», führt der Ex-Profi aus und betont: «Es wurde ein Kader zusammengestellt, um Titel zu gewinnen.» Genau daran müsse er sich messen lassen.

Von einem Titel ist Barça derzeit tatsächlich nach eigenem Geschmack zu weit entfernt. Eine Steigerung ist unbedingt notwendig, damit sich dieses Ziel erreichen lässt.

psc 20 Oktober, 2022 12:08