Xavi spricht über Barça-Startschwierigkeiten von Franck Kessie

Franck Kessie hat sich beim FC Barcelona noch nicht wie erhofft einbringen können. Unter Xavi Hernandez zählt nur der Leistungsgedanke.

Der FC Barcelona hat Franck Kessie eigentlich als Stammkraft eingeplant. Nicht umsonst warben die Katalanen eine lange Zeit und intensiv um den Mittelfeldspieler, der in diesem Sommer ablösefrei vom AC Mailand gekommen war.

«Das ist der Wettbewerb. Er war in vielen Momenten gut. Es ist der Wettbewerb, der die Mannschaften ausmacht», sagte Barça-Trainer Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen Athletic Bilbao (Sonntag, 21 Uhr) über Kessies Situation. «Wir haben viele Spieler auf dieser Position, er kann wichtig sein. Er ist ein grosser Profi. Ich bin sicher, er wird sich einfügen.»

Kessie stand in der Meisterschaft erst zweimal in der Startelf, hinzu kommt lediglich ein Mandat unter den ersten Elf in der Champions League. Aktuell haben in der Schaltzentrale andere Spieler die Nase vorne.

aoe 22 Oktober, 2022 16:54