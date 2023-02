Xavi: «Die Türen für Messi sind immer offen»

Der Abstecher von Lionel Messi nach Barcelona und das Treffen seines Vaters Jorge mit Barça-Präsident Joan Laporta in dieser Woche befeuern die Gerüchte um eine Rückkehr des Argentiniers zu seinem langjährigen Klub. Barça-Coach Xavi würde eine solche begrüssen.

Vor dem Rückspiel in den Europa League-Playoffs bei Manchester United wird der 43-Jährige auch auf die Personalie Messi angesprochen und findet eindeutige Worte. Xavi meint: «Ich habe es schon gesagt, das ist sein Zuhause und die Türen sind immer offen. Er ist ein Freund und wir stehen in permanentem Kontakt. Es hängt von ihm ab, was er in der Zukunft tun will. Der beste Fussballer der Welt würde immer in die Mannschaft passen.»

Xavi und Messi spielten im Camp Nou jahrelang sehr erfolgreich zusammen. Bei der Ankunft des langjährigen Spielmachers als Trainer im November 2021 war Messi aber bereits nicht mehr da.

Der Vertrag des 35-Jährigen bei Paris St. Germain läuft zum Saisonende aus. Die Tendenz scheint inzwischen eher in Richtung Trennung zu zeigen. Das Treffen von Jorge Messi mit Laporta und eine entsprechende Annäherung der beiden könnte ebenfalls ein Indiz dafür sein.

psc 22 Februar, 2023 20:34