Xavi über de Jong-Spekulationen: “Sehr wichtig für Gegenwart und Zukunft”

Der FC Barcelona plant keinen Verkauf von Frenkie de Jong. Trainer Xavi Hernández hat nun abermals klargemacht, auf den Niederländer zu setzen.

Um Frenkie de Jong kursieren immer wieder mal Spekulationen rund um einen Abgang vom FC Barcelona. Hochrangige Klubs wie der FC Bayern oder Manchester United werden in diesem Zuge als etwaige Käufer gehandelt. Doch an einen Verkauf des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers denkt Barça nicht.

“Ich habe es schon oft gesagt: Frenkie macht den Unterschied, aber er muss in jedem Spiel den Unterschied machen. Wir haben ein sehr positives Gespräch unter vier Augen geführt”, erklärte Xavi Hernández am Samstag in Bezug auf die Wechselgerüchte. Der Coach der Katalanen meinte: “Er hat die Fähigkeit, in den Strafraum zu kommen und Tore zu erzielen, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Ich sehe nicht viele Spieler mit seinen Voraussetzungen auf diesem Niveau, aber er muss es zeigen. Das ist sehr wichtig für die Gegenwart und die Zukunft.” Vertraglich ist de Jong indes noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden.

adk 1 Mai, 2022 11:29