Xavi über Ousmane Dembele: “Keine Zweifel, er wird uns helfen”

Der FC Barcelona setzt trotz des auslaufenden Vertrags weiterhin auf Ousmane Dembele. Trainer Xavi Hernendez lässt sich in seiner Entscheidung nicht beeinflussen und baut auf den Weltmeister, von dessen Qualitäten er weiterhin überzeugt ist.

Was vor einigen Tagen noch unmöglich erschien, ist nun perfekt: Ousmane Dembele steht für das Heimspiel gegen Atletico Madrid (Sonntag, 16.15 Uhr) tatsächlich im Kader des FC Barcelona. Trainer Xavi Hernandez ist überzeugt davon, dass er mit dem Festhalten an dem in Ungnade gefallenen Weltmeister alles richtig macht.

“Wir sind zu einer Entscheidung gekommen, von der wir glauben, dass sie das Beste für den Verein ist”, sagte Xavi während der Spieltagspressekonferenz. “Ich denke, er kann uns helfen und ich verstehe, dass einige Leute verletzt sind, aber morgen müssen sie kommen, um zu helfen und zu ermutigen.”

Weil Dembele die Verlängerungsangebote der Azulgrana nicht angenommen hatte, wollte der Verein den 24-Jährigen unbedingt loswerden. Nachdem ein Transfer am Deadline Day nicht mehr zu realisieren war, gab es in den letzten Tagen Spekulationen über eine Vertragsauflösung. Zu der wird es aber offensichtlich nicht kommen.

Xavi ist überzeugt davon, im nächsten Halbjahr das richtige Mass finden zu können: “Im Moment ist er ein Spieler des Vereins und ein sehr guter Profi. Sein Einsatz ist tadellos. In den Minuten, in denen wir ihn brauchen, wird er uns helfen, daran habe ich keinen Zweifel. Ich bin ein sehr versöhnlicher Mensch und versuche, die beste Lösung zu finden.”

aoe 5 Februar, 2022 15:31