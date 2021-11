Xavi hat 4 Spieler auf seiner Wunschliste für Barça

Noch in dieser Woche soll Xavi als neuer Trainer beim FC Barcelona anheuern, wenn es nach der Klubleitung der Katalanen geht. Dem neuen Coach könnten bald auch neue Spieler folgen. Der 41-Jährige hat angeblich eine vierköpfige Wunschliste.

Laut “Mundo Deportivo” wird die Barça-Führung die Verpflichtung der Klublegende nach dem Champions League-Spiel gegen Dynamo Kiew am Dienstag konkret in Angriff nehmen. Noch steht Xavi bei Al Sadd in Katar unter Vertrag, der Rückkehr zu seinem Stammklub steht aber wohl nichts mehr im Weg.

“El Nacional” präsentiert bereits eine hochkarätige Wunschliste, die sich Xavi zusammengestellt hat. Auf dieser stehen angeblich Paul Pogba (ManUtd), Erling Haaland (BVB), Dani Olmo (RB Leipzig) und Jules Koundé (FC Sevilla). Bis auf Pogba verfügen alle Spieler noch über langfristige Verträge bei ihren Klubs und würden hohe Ablösen bedürfen. Wen sich Barça tatsächlich leisten kann, muss sich weisen, zumal auch andere Klubs grosses Interesse an diesen Profis zeigen.

psc 1 November, 2021 09:31