Xavis Barça enttäuscht gegen Galatasaray: “Jetzt soll kein Pessimismus herrschen”

Der FC Barcelona kam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Galatasaray nicht über ein 0:0 hinaus. Trainer Xavi Hernández bleibt jedoch optimistisch.

Am Donnerstagabend legte der FC Barcelona im Camp Nou einen enttäuschenden Auftritt hin. “Es gibt Tage, da spielst du nicht so flüssig und gut, das kann passieren. Wenn die Intensität nachlässt, gleicht sich alles aus, dann kann jeder mit dir mithalten”, konstatierte Xavi nach dem Remis gegen Galatasaray. Der Übungsleiter der Katalanen betonte: “Ich habe schon gesagt, dass das hier Europa ist und die Mannschaften aufgrund eigener Verdienste an dem Wettbewerb teilnehmen. Es ist nichts gewonnen und nichts verloren.”

Fürs Rückspiel am kommenden Donnerstag geht Xavi davon aus, dass sich der FC Barcelona durchsetzen wird. “Ich denke, wir können es dort schaffen, in die nächste Runde zu kommen. Dafür haben wir die Spieler und die Mannschaft. Wir waren besser. Es ist ein Ergebnis, das nicht gut und für mich unfair ist. Doch wir müssen weiter arbeiten. Vielleicht war die Euphorie groß, jetzt soll aber kein Pessimismus herrschen. So ist der Fussball. Es ist nichts verloren, die Runde weiterhin offen. In der Türkei geht es nun um alles, das ist unsere Realität”, so der Barça-Coach.

adk 11 März, 2022 12:20