Zeit drängt: 50 Mio. Euro-Ausstiegsklausel bei Ousmane Dembélé läuft ab

Paris St. Germain hätte nur noch bis Mitternacht Zeit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro für Ousmane Dembélé zu aktivieren. Ob es noch reicht, ist fraglich.

Transferexperte Fabrizio Romano twittert, dass sich der 26-jährige Flügelstürmer mit PSG seit Sonntag über einen Fünfjahresvertrag einig ist. Er will den Transfer vollziehen. Ob dies noch zu den bis Ende Juli gültigen Konditionen geschieht, ist indes fraglich. Ab dem 1. August verdoppelt sich die Summe, die für die Aktivierung der Ausstiegsklausel aufgebracht werden muss, auf 100 Millionen.

Selbst wenn es bis Montagnacht mit einem Transfer Dembélés nach Paris nicht klappen sollte, bleibt ein solcher also möglich. Der Barça-Tross weilt derzeit auf US-Tour. Am Dienstag steht in Las Vegas ein Testspiel gegen den AC Mailand statt. Ob Dembélé da auflaufen wird, ist noch offen.

psc 31 Juli, 2023 16:17