Am Montag musste der französische Weltmeister das Training bei Barça abbrechen, da er einen Schmerz im lädierten rechten Oberschenkel verspürte. Der 22-Jährige musste wegen einer Blessur in diesem Bereich bereits seit Ende November pausieren. Für die kommende Woche war das Comeback geplant, doch dieses wird erst einmal für unbestimmte Zeit aufgeschoben.

Während Barça in einer Medienmitteilung betont, dass noch weitere Abklärungen nötig seien, um den Reha-Plan zu konkretisieren, berichtet die “Marca”, dass die erneut gravierende Verletzung sogar das vorzeitige Saisonaus für den Weltmeister bedeutet.

Dembélé hat verletzungsbedingt seit seiner Ankunft im Sommer 2018 bereits 63 Pflichtspiele verpasst. Viele weitere kommen in den kommenden Wochen hinzu. Eigentlich wollte Trainer Quique Setién in den kommenden Wochen wieder voll auf Dembélé zählen. Daraus wird nichts.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020