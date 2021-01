Zwei Corona-Fälle beim FC Barcelona

Im Staff der Profi-Mannschaft des FC Barcelona gibt es zwei positive Corona-Fälle.

Wie die Katalanen mitteilen, wurden die positiven Ergebnisse bei PCR-Tests am Montag festgestellt. Die Betroffenen haben sich gemäss den Richtlinien der Gesundheitsbehörden in Selbstisolation begeben. Am Dienstag werden gemäss La Liga-Protokoll bei der Mannschaft und dem Betreuerstab weitere PCR-Tests durchgeführt. Das für 11 Uhr geplante Training wird abgesagt. Am kommenden Mittwoch trifft Barça planmässig auswärts auf Athletic Bilbao.

psc 4 Januar, 2021 23:35