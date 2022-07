Bestätigung erfolgt: Barça schnappt sich Jules Koundé

Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt für eine Ablöse von 50 Mio. Euro (plus bis zu 10 Mio. Euro Boni) von Sevilla zum Ligakonkurrenten. Um Koundé bemühte sich auch der FC Chelsea, die Blues gehen aber leer aus.

Koundé ist nach Andreas Christensen bereits die zweite namhafte Verstärkung der Katalanen für die Defensive in dieser Transferperiode.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022