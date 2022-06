Barça vor Verpflichtung von französischem Nationalspieler Jules Koundé

Der FC Barcelona steht vor der Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Jules Koundé.

Der 23-Jährige soll von Ligakonkurrent FC Sevilla zu Barça wechseln. Gemäss “Esport3” sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen bereits weit fortgeschritten. Als Ablöse stehen 50 bis 60 Mio. Euro im Raum. Koundé läuft seit drei Jahren in La Liga auf und kennt den spanischen Fussball inzwischen bestens. Grundsätzlich steht der Innenverteidiger in Sevilla bis 2024 unter Vertrag. Neben Barça ist oder war auch Chelsea an ihm dran.

psc 16 Juni, 2022 10:15