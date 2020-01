Real-Verteidiger Jesus Vallejo vor nächstem Wechsel

Der zurzeit von Real Madrid an Wolverhampton ausgeliehene Verteidiger jesus Vallejo wird sich einem neuen Klub anschliessen.

Der 23-jährige Innenverteidiger setzte sich in der Premier League nicht durch. Nach einem halben Jahr wird er diese nun wieder verlassen, wie Wolves-Coach Nuno Espirito Sancho bestätigt: “Er wird wahrscheinlich gehen, weil er spielen will. Er ist ein junger und talentierter Spieler, den wir mit hohen Erwartungen geholt haben. Aber es hat nicht funktioniert. Von daher ist es an der Zeit, dass er geht und einen Klub findet, bei dem er spielen und sich weiterentwickeln kann. (…) Es hat ganz klar nicht funktioniert.” Laut “Marca” ist nun auch klar, wo Jesus Vallejo den Rest der Saison bestreiten wird: Beim FC Granada in Spanien. Der La Liga-Klub ist derzeit auf dem 10. Platz kassiert.

Vallejo steht bei Real noch bis 2021 unter Vertrag. Ob er es bei den Königlichen noch packen kann und überhaupt noch einmal für den Klub aufläuft, ist indes ungewiss.

psc 23 Januar, 2020 13:29