James Rodriguez will wieder in Spanien spielen

Gut eine Woche ist James Rodriguez auf dem Markt. Der feine Techniker würde seinem Beruf am liebsten wieder in Spanien nachgehen.

Nachdem Olympiakos Piräus den Vertrag mit James Rodriguez aufgelöst hatte, ist noch offen, wie es mit ihm weitergeht. Am liebsten, so berichtet es die «Marca», würde der 31-Jährige wieder in Spanien spielen – und hofft deshalb auf Angebote aus LaLiga.

James hält sich dem Bericht zufolge momentan in Madrid fit und wartet auf ernstzunehmende Offerten von der iberischen Halbinsel. Eines liegt ihm schon vor, aber nicht aus seiner ehemaligen Spielheimat, wo er einst für Real Madrid kickte.

Botafogo aus Brasilien möchte unbedingt mit James zusammenarbeiten, ein Angebot liegt vor. Ein Karriereende kommt für den Kolumbianer nach aktuellem Stand nicht infrage.

aoe 22 April, 2023 12:23