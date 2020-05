La Liga-Restart bereits am 12. Juni geplant

Auch die spanische La Liga plant den Restart: Das erste Spiel soll am 12. Juni zwischen den Stadtrivalen FC Sevilla und Betis stattfinden.

Ligapräsident Javier Tebas bestätigt gegenüber “Movistar”, dass man zeitnah in den Ligabetrieb zurückfinden will. “Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen.” Insgesamt wurden in La Liga bislang 2’500 Coronatests durchgeführt. Fünf Spieler wurden positiv getestet, allesamt waren symptomfrei und befinden sich aktuell in der letzten Phase der Erkrankung.

Die übrigen Spiele in der spanischen Topliga sollen bis Ende Juli durchgeführt werden.

psc 11 Mai, 2020 15:17