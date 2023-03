4 Namen auf der Shortlist für Ancelotti-Nachfolge

Hinter der Zukunft von Carlo Ancelotti bei Real Madrid stehen einige Fragezeichen. Möglicherweise wird der Italiener im Sommer ersetze. Vier Namen werden aktuell als potentielle Nachfolger gehandelt.

Ancelotti steht bei Real zwar noch bis 2024 unter Vertrag, der 63-jährige Italiener wird aber schon seit einiger Zeit mit dem vakanten Posten bei der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Dass er im Sommer bei der Seleçao anheuert, ist zumindest nicht auszuschliessen.

Die Verantwortlichen der Madrilenen rund um Präsident Florentino Perez müssen deshalb einen Plan B in der Tasche haben. Laut «Sport Bild» gibt es vier Coaches, die sich realistische Chancen auf den Trainerjob beim amtierenden Champions League-Sieger ausrechnen können. Die naheliegendste Lösung wäre Raul, der bereits bei Real angestellt ist und seit 2020 die Castilla trainiert. Diesen Weg schlug einst bereits Zinédine Zidane an und war in der Folge äusserst erfolgreich.

Sollte es mit Raul nichts werden, könnten auch Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino oder Xabi Alonso in die Verlosung kommen.

psc 15 März, 2023 11:08