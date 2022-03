7 Spieler stehen auf der Streichliste von Real Madrid

Real Madrid will seinen Kader im Sommer umkrempeln. Gleich mehrere langjährige Profis sollen für neue Gesichter Platz machen. Die Streichliste umfasst derzeit sieben Akteure.

Angeführt wird die prominent besetzte Liste von drei Spielern, deren Verträge auslaufen: Flügelstürmer Gareth Bale (32) hat bei den Madrilenen definitiv keine Zukunft mehr. Er spielt bereits in dieser Saison kaum noch eine Rolle. Dasselbe trifft auch auf Kapitän Marcelo (33) und Spielmacher Isco (29) zu. Sie kommen zwar etwas häufiger zum Einsatz als Bale, sind aber auch nicht mehr erste Wahl. Vertragsverlängerungen bei ihnen wären sehr überraschend.

Darüber hinaus wollen sich die Real-Verantwortlichen auch von Spielern mit noch laufenden Verträgen trennen. Dazu gehört etwa Eden Hazard (31), der rein statistisch einer der grössten Real-Transferflops der Geschichte ist. 115 Mio. Euro kostete der frühere Chelsea-Profi einst. In dieser Saison erzielte er in 17 Ligaeinsätzen noch kein einziges Tor. Im Lager der Königlichen wäre man froh, wenn man den bis 2024 gebundenen Stürmer von der Gehaltsliste streichen könnte. Ob dies gelingt, ist aber fraglich. Interessenten für ihn gibt es kaum, zudem müsste er bei einem Klubwechsel wohl schmerzliche Gehaltseinbussen in Kauf nehmen.

Ebenfalls gehen soll Luka Jovic (24). Der serbische Torjäger kostete einst auch stattliche 63 Mio. Euro Ablöse. Er konnte die Erwartungen wie Hazard nie erfüllen. Bei ihm dürfte ein Transfer wesentlich wahrscheinlicher sein, da er auf Einsatzzeiten pocht und auch aufgrund seines Alters in einer ganz anderen Situation ist als Hazard. Vor allem, wenn Kylian Mbappé und eventuell auch Erling Haaland den Weg nach Madrid finden, gibt es für ihn keinen Platz mehr.

Auch Abwehrspieler Jesús Vallejo (25) und Stürmer Mariano Diaz (28) würde Real keine Steine in den Weg legen, falls sie neue Klubs finden. Beide sind lediglich Ergänzungsspieler.

