Erster Abgang bei Real Madrid ist fix

Real Madrid hat den ersten Abgang für den Sommer bekanntgegeben: Javi Sanchez kehrt nicht mehr zurück.

Der 23-jährige Innenverteidiger verbringt die aktuelle Saison bei Ligakonkurrent Real Valladolid. Dort kam der Abwehrspieler wegen einer Sprunggelenksverletzung nur zu zwei Saisoneinsätzen. Dennoch wird der Verein Javi Sanchez im Sommer fix übernehmen. Die Ablöse soll zwischen 3 und 5 Mio. Euro betragen. Der Verteidiger unterzeichnet einen Vertrag bis 2024.

Die Madrilenen, wo Sanchez ausgebildet wurde, schreiben auf ihrer Webseite: “Der Klub dankt Javi Sánchez für all die Jahre des Engagements, der Professionalität und des vorbildlichen Verhaltens, die er seit seinem Eintritt in unsere Jugendakademie im Jahr 2005 im Alter von 8 Jahren geleistet hat, und wünscht ihm viel Glück in seiner neuen Phase.”

psc 16 Juni, 2020 13:35