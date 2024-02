Achraf Hakimi denkt an Rückkehr zu Real Madrid

Achraf Hakimi wurde einst bei Real Madrid ausgebildet und schwärmt weiterhin für seinen Stammklub. Eine Rückkehr zum La Liga-Klub ist für den PSG-Profi durchaus ein Thema.

Der marokkanische Nationalspieler wurde in Madrid geboren und hat bei den Königlichen sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen, ehe er via Borussia Dortmund bei Inter Mailand und später PSG landete. Hakimi würde aber laut "Mundo Deportivo" sehr gerne wieder für Real auflaufen und würde für eine Rückkehr sogar eine Gehaltseinbusse in Kauf nehmen.

Problem: Sein Vertrag in Paris läuft noch langfristig bis 2026. An einem Verkauf des Rechtsverteidigers ist der Ligue 1-Klub zurzeit nicht interessiert.

psc 22 Februar, 2024 16:22