Al Ittihad erwartet Antwort von Karim Benzema

Der saudische Verein Al Ittihad erwartet eine baldige Antwort von Karim Benzema, dem ein lukratives Angebot vorgelegt wurde.

Der 35-jährige Franzose zieht die Offerte aus Saudi-Arabien ernsthaft in Betracht, nachdem er auf eine eher glücklose Saison bei Real Madrid zurückblickt, in der er auch grössere Verletzungsprobleme hatte. Laut Transferexperte Fabrizio Romano bietet Al Ittihad dem Torjäger knapp 100 Mio. Euro pro Jahr. Benzema steht in Madrid noch für eine weitere Saison unter Vertrag.

Der Angreifer habe Real-Präsident Florentino Perez über das lukrative Angebot informiert. Der Verein habe dem Stürmer daraufhin mitgeteilt, dass er sich innerhalb der nächsten 24 Stunden entscheiden soll. Ein Teil der Transferplanungen der Königlichen hängen von seinem Entscheid ab. Sollte Benzema gehen, müsste noch in diesem Sommer ein neuer Top-Mittelstürmer verpflichtet werden.

psc 31 Mai, 2023 10:17