Al-Nassr will jetzt auch Eden Hazard verpflichten

Der saudische Klub Al-Nassr sucht weiterhin nach namhaften Verstärkungen. Auf dem Radar aufgetaucht ist nun auch Eden Hazard.

Der belgische Spielmacher, der nach der WM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, befindet sich bei Real Madrid weiterhin in einer schwierigen Situation. Seine Leistungen stimmen nicht und trotz Megasalär muss er deshalb immer wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Trainer Carlo Ancelotti hat zwar angekündigt, dass Hazard in der zweiten Saisonhälfte häufiger spielen wird, der erste Einsatz von Hazard nach der WM-Pause in der Copa del Rey war aber ein Reinfall.

In La Liga stand der Offensivkünstler in dieser Saison sogar nur dreimal auf dem Platz. Ganze zwölfmal sass er während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Vertraglich ist Hazard bis 2024 an Real gebunden. Gehaltstechnisch wäre Al-Nassr wohl mitunter der einzige Verein, der dem Ex-Nationalspieler ein noch lukrativeres Einkommen bieten könnte als dieser aktuell in Madrid bezieht. Gemäss «Foot Mercato» ist der saudische Klub an einer Verpflichtung interessiert.

psc 6 Januar, 2023 17:51