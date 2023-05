Alf-Inge Haaland kommentiert die Fehde mit den Real-Fans

Via Twitter hat sich der Norweger zum Streit mit den Real-Fans geäussert. Zwar zeigte er durchaus Gesten und interagierte tatsächlich mit den Zuschauern, dabei handelte es sich laut seiner Aussage aber nur um «Banter» – also Neckereien. Wirklich ernst meinte es der Vater von City-Stürmer Erling Haaland nicht.

«Wir hatten ein paar gute Neckereien mit Madrid-Fans. Sie waren nicht glücklich, als City traf. Typisch. Dann mussten wir 50 Meter weiter ziehen. Mehr nicht. Alle glücklich. Naja, fast», schreibt der Ex-Profi. Dass er die Real-Fans mit Erdnüssen bewarf, bestreitet er.

Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly…😉 https://t.co/tOQPToxEKN

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023