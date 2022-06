Alles fix: Real Madrid verlängert mit Jungstar Vinicius Junior

Real Madrid hat in den Gesprächen mit Stürmer Vinicius Junior den erhofften Durchbruch erzielt. Der 21-jährige Brasilianer bindet sich langfristig an den Champions League-Sieger.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, ist inzwischen alles unter Dach und Fach. Vinicius Junior unterzeichnet demnach einen neuen Vertrag bis 2026. Bis anhin ist er nur bis 2024 gebunden. Der Flügelstürmer steigt zu den bestbezahlten Profis der Mannschaft auf. Ausserdem wird sein künftiger Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro enthalten. Verkündet wird die Vertragsverlängerung voraussichtlich im Laufe des Juli.

Vinicius wechselte im Sommer 2018 von seinem Stammklug Flamengo für 45 Mio. Euro nach Madrid. In der letzten Saison avancierte er in der Offensive an der Seite von Karim Benzema zum absoluten Fixstarter. Ganze 52 Pflichtspiele (22 Tore, 20 Assists) bestritt er letztlich.

psc 15 Juni, 2022 15:50