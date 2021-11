Real-Coach Ancelotti spricht Klartext “Hazard ist nicht glücklich”

Eden Hazard zählt unter Real-Trainer Carlo Ancelotti nicht zu den Stammspielern. Der Belgier ist über diese Situation alles andere als glücklich.

Dies bestätigt Ancelotti auf einer Pressekonferenz nun höchstpersönlich. “Eden Hazard ist nicht glücklich. Er hat Talent und trainiert gut und konzentriert, und verdient, mehr zu spielen”, sagt der Italiener und ergänzt dann: “Er kriegt seine Minuten, aber ob in der Startelf muss ich überlegen. Es kann morgen (gegen Real Sociedad, Anm. d. Red.) sein oder nicht. Das Wichtige ist, dass er aktiv und konzentriert bleibt.”

Natürlich fühle er mit ihm, zumal er sich keineswegs unprofessionell verhalten würde, führt Ancelotti aus.

Hazard kam in dieser Saison für Real zwar immerhin zehnmal zum Einsatz, in den letzten sechs Ligaspielen stand er aber nie in der Startelf. Ein Wechsel im Januar ist angesichts dieser Situation nicht ausgeschlossen, zumal es aus der Premier League, zum Beispiel von Ex-Klub Chelsea, durchaus Interesse geben soll.

psc 5 November, 2021 17:16