Ancelotti will gegen Barça keine Experimente wagen

Real Madrid empfängt am Sonntag (16.15 Uhr) den FC Barcelona zum Clásico. Carlo Ancelotti will dabei keine Experimente eingehen.

Im letzten Clásico unterlag Real Madrid dem FC Barcelona im Estadio Santiago Bernabéu mit 0:4. Eine erneute Blamage wollen die Königlichen gegen Barça am Sonntag im Rahmen des 9. Spieltags in LaLiga verhindern. Schliesslich steht die Tabellenführung auf dem Spiel, denn beide Teams besitzen derzeit 22 Punkte.

Dabei setzte Carlo Ancelotti im letzten Clásico Luka Modric als falsche Neun ein. «Ich will nichts erfinden, habe nie etwas erfunden. Im Fussball gibt es keine Erfindungen mehr. Letztes Jahr habe ich etwas versucht, dafür habe ich die Quittung bekommen. Wir müssen ein komplettes Spiel machen, nur so kann man gewinnen – Spiele und Titel», sagte der Italiener vor dem Kracher. Auf das Duell mit dem FC Barcelona freut er sich. «Alle Clásicos sind besonders, wie jedes Derby. Den emotionalen Aspekt muss man hinzufügen, den Druck, die Sorge, die Ruhe», so der 63-Jährige.

adk 16 Oktober, 2022 10:19