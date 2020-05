Ancelotti: Womit ich Ronaldo nicht “belasten” musste

Carlo Ancelotti hatte bei Real Madrid zwei Jahre die Ehre, Cristiano Ronaldo zu trainieren. Von den Fähigkeiten des Portugiesen begeistert, spricht der Italiener auch über dessen Privilegien.

Während seiner Trainerlaufbahn hat Carlo Ancelotti schon die grössten Stars des Weltfussballs betreut. Doch einer, wenn nicht gar der Grösste, war Cristiano Ronaldo, den der 60-Jährige zu seiner Zeit bei Real Madrid trainieren durfte.

Dass CR7 jedoch auch Privilegien genoss, ist kein Geheimnis. “Ich denke nicht, dass man dieser Art von Spielern strikte Taktiken, was die Defensive angeht, aufbürden muss, denn sie sind mehr ins Offensivspiel involviert”, erklärt Ancelotti bei “Sky Sports”. “Natürlich muss man zusammen arbeiten, weil die Mannschaft das Wichtigste ist, aber Stürmer wie Cristiano, die in der Lage sind, in jedem Spiel zu treffen, muss man nicht mit zu vielen Informationen für das Defensivspiel belasten.”

Für den Italiener, der mittlerweile in England beim FC Everton tätig ist, seien Stars wie Ronaldo am einfachsten zu trainieren, denn sie seien “professionell, ernsthaft, haben Persönlichkeit und sind motiviert.”

