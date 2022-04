Es wird ernst: Rüdiger-Berater in Kontakt mit Real Madrid

Real Madrid unternimmt konkrete Schritte hinsichtlich einer Verpflichtung von Antonio Rüdiger.

Gemäss einem Bericht der “Marca” haben sich Verantwortliche der Madrilenen nun bei den Beratern des Chelsea-Verteidigers gemeldet, um Gespräche über einen allfälligen Transfer des 29-Jährigen zu führen. Bereits in der Vergangenheit sollen die Blancos ein Angebot für Rüdiger abgegeben haben, das allerdings zu tief ausfiel. Jetzt versucht es der La Liga-Klub offenbar erneut. Weiterhin geht man für den Abwehrspieler dem Vernehmen nach aber nicht All In. Dieser müsste seine Forderungen senken, damit es zum entsprechenden Transfer kommt.

Neben Real bekunden auch PSG und Juventus Interesse am Verteidiger. Chelsea seinerseits möchte den auslaufenden Kontrakt mit diesem verlängern. Wegen der Sanktionen gegen den Klub von der Premier League sind den Blues-Bossen die Hände bezüglich Vertragsgesprächen zurzeit aber die Hände gebunden.

psc 20 April, 2022 11:08